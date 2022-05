Technology MKH

MKH Technology, basee au maroc depuis dix ans dans un pays francophone

nous nous sommes developper et surtout notre savoir faire,avec des partenaires en france en suisse et d autres pays europeens, nous avons acqueris une experience irreprochable

nous mettrons nos 10 ans d expériences au sévices des clients, agences et annonceurs



A votre service aussi pour vous donner gout au web



avec une équipe pleine de ressource pluri disciplinaire encadrée par des managers français donc une qualité française a prix offshore ,

une proximité culturelle a seulement une heure de décalage



Mes compétences :

Animation de blog

Applications mobiles

Conception et gestion emailing

Création de site web

Référencement naturel

Adwords

Shopify

JQuery

Symfony

HTML

AngularJS

CSS

Prestashop

Wordpress

PHP

JavaScript