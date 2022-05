Teckla DALSTEIN

Cadre de santé, ancienne directrice des soins dans un établissement sanitaire et directrice d'établissement d'hébergement pour personnes âgées j'ai une expérience pragmatique du fonctionnement des terrains.

Les formations que j'anime s'inscrivent dans une vision réaliste des problématiques de fonctionnement des structures.

Formé à la relation d'aide selon Rogers à l'approche stratégique et systémique et titulaire d'un DU de 3eme cycle en psychologie clinique j 'ai entrepris un cursus de formation au coaching de vie et coaching de professionnel



Mes compétences :

Bloc Opératoire

Cadre de santé

Education

Infirmière

Psychologie

Psychologie clinique

Santé

Sciences de l'éducation