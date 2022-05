Marie-Christine SCHNEIDER

Prendre en charge une personne âgée;aussi âgée,

fragile,démente soit-elle,c'est l'honorer ds toutes ses dimensions en incluant la dimension spirituelle ds la dimension relationnelle des soins.

Aller à la rencontre de l'autre tel qu'il est, accepeter sa souffrance physique et morale,respecter ses refus et ses silences,être disposé à l'entendre, à écouter sa relecture de vie,rester empathique,

stimuler cet être âgé ds la limite de ses capacités

c'est RESPECTER l'autre ds toute sa DIGNITE HUMAINE.



Investie ds mon métier d'IDE,ms surtout passionnée par le travail en gériatrie,j'aime ce que la vieillesse peut véhiculer d'émerveillement,de paix

véritable, de Sagesse.



Au fil du temps, mes connaissances professionnelles,

mon sens des relations humaines,ma discrétion,ma

patience,mes qualités d'encadrement et mon sens des responsabilités,m'ont menée à l'obtention de ce poste

d'IDEC en octobre 2009.



Considérant que la qualité devrait imprégner chaque

professionnel au quotidien,mon activité principale

consiste à dynamiser,motiver et animer les équipes;

afin que notre démarche d'accueil et d'accompagnement

du résident et de sa famille, au sein de notre EHPAD

s'organise ds le sens de la DEMARCHE QUALITE.

Cette prise en charge reflète ma position de

"marginal sécant"au coeur des 3 logiques:soignante,

médicale et administative."



Notre métier d'infirmière référente en EHPAD est

entrain de se construire.

Aux compétences des soins classiques,il associe des

compétences de gestion,de coordination,d'animation,

et d'organisation.

Je suis depuis le mois de janvier 2011 une formation

intitulée :INFIRMIERE REFERENTE EN EHPAD,organisée

par le CNAM ALSACE .Elle va aboutir en octobre prochain à un écrit.L'objectif étant de bénéficier

d'une note égale ou supérieure à la moyenne ,qui nous

permettrait de bénéficier d'un certificat de

compétences.(suite en études).

Constitué d'un groupe de 23 IDEC, ces deux jours par mois sont un réel échange d'expériences.

Le contenu de la formation consiste en exposés et en

reflexion sur notre rôle, nos missions ,ainsi que sur celui du médecin coo et de la gouvernante,de la législation, mais surtout en gestion d'équipe et en management par la qualité en référence à la loi du 02 janvier 2002.



Je suis membre d'une association :ASALICE(ASSOCIATION ALSACIENNE DES IDEC EN EHPAD.)

Association crée en juin dernier,suite à reflexion

du groupe en formation avec les groupes des deux

sessions précédentes.

Le but de cette association est de favoriser la

mutualisation des savoirs autour de la gestion d'équipe,de la création d'outils de travail, mais

également de promouvoir une formation spécifique

menant à un DIPLOME RECONNU.



En parallèle de ma formation, j'ai bénéficié de

coaching individuel au management d'équipe et d'un

accompagnement au renforcement de mes compétences

personnelles et professionnelles dans le domaine

du "savoir être" et du "savoir-faire .



Mes compétences :

Ouverture d'esprit

Créativité

Discrétion

Rigueur