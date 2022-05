Teddy ALTHAPÉ ARHONDO

Étudiant en Master 1 en Programme Grande Ecole à Kegde Business School Bordeaux, je suis à la recherche d'un stage de 6 mois Commercial ou Trade Marketing.

Durant cette année de master, je me suis spécialisé dans le commerce et management international en étudiant des matières tel que Chef de marché, Direction Commercial, Business in Emerging market, Wine Business...



Mes expériences professionnelles aux États Unis et au Mexique ont développer mon sens pour la négociation, mon adaptabilité à travailler dans des environnement différents et de parler l'anglais et l’espagnol à un niveau professionnel.



Suite à mon experience de barman à nantes et à des cours d'oenologie, je porte un intérêt particulier aux Vins et Spiritueux.



Je compte profiter de mon année de césure qui commencera en juillet 2015 pour appliquer mes connaissances et pour developper mes compétences dans le domaine commercial.



Mes compétences :

PPT

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft Excel

Merchandising

Emerging Markets

Négociation

Management international