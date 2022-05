Teddy ATOUARY

Autodidacte en micro informatique, j'ai exercé en tant que commercial et manager dans la force de vente.Suite à une première expérience en tant que commercial au porte à porte pour des produits d'assurance vie. Je me suis épanoui dans la force de vente sédentaire, plus que du simple télémarketing ,j'ai mis en place des campagnes d'appels sortants dans les domaines la presse grand publique et l'informatique BtoB.

Aujourd'hui , j'interviens au sein de l'association Quartier Ruffins Sueur à Montreuil où j'anime des ateliers informatique.