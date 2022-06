Bonjour à tous,



Je suis un jeune entrepreneur opérant dans le télémarketing. J'ai travaillé notamment dans la téléassistance.



J'ai formé des débutants au télé-travail, travaillé avec des call center situés dans les pays émergents et collaboré avec plusieurs indépendants exerçants depuis leur domicile.



Actuellement chez C2C je decouvre le secteur financier et le crédit.



Je reste ouvert à toutes nouvelles opportunités et mettrait mon réseau à disposition de tout nouveau partenaire qui aurait une proposition ou un besoin.



J'ai un statut d'auto-entrepreneur et évolue également en tant que salarié.



Merci de votre lecture et salutations à ceux qui visiterons mon profil.





Alexandre OULAÏ

alexandreoulai@yahoo.fr



Mes compétences :

Casting

Télémarketing

Conseil