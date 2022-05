Teddy BARANGER

- Diplômé du Master Logistique Internationale de l'Université de Nantes, France. Spécialisation dans les domaines de la e-logistique, logistique urbaine, supply chain management, achats/approvisionnements



- Master 1 en Langues Etrangères Appliquées au Commerce International validée au sein de l'Université de Nantes, après un semestre d'études, et un semestre de stage conventionné dans le domaine de la logistique.



- Diplômé en Licence Langues Etrangères Appliquées au sein de l'université de Tours



- Expérience au sein de l'université espagnole de Huelva dans le cadre d'un échange ERASMUS avec l'Université de Tours durant 5 mois.



- Passionné par les voyages, le sport en général et les nouvelles technologies



- Souhait de découvrir de nouvelles cultures et des façons differentes d'appréhender le monde du travail



Spécialités: Logistique Internationale, Supply Chain Management, E-Logistique, Logistique Urbaine, Informatique (programmation web,...), Achats, Approvisionnements, Shipping, Anglais, Espagnol



Mes compétences :

Logistique

Export

Transport

Commerce international

Approvisionnement