Amélie HARDY

Je suis à la recherche d'un emploi dans le secteur administratif (bilingue ou trilingue) ou le tourisme. Mes études en Langues Etrangères Appliquées m'ont permise d'acquérir un bon niveau en anglais et espagnol, renforcé par des longs séjours (5 à 6 mois) en Espagne (Erasmus et stage pratique en entreprise) et en Angleterre (emploi dans une multinationale).



Je maîtrise le pack Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) et mon aisance en informatique me permet d'apprendre rapidement les logiciels utilisés par chaque entreprise où j'ai été amenée à travailler.



Souriante, j'ai le sens de l'accueil, et sais faire preuve de patience.

Grâce aux différents sports que j'ai pu pratiquer (équitation, gymnastique, danses, endurance...), j'ai acquis une bonne condition physique qui m'aide à donner le meilleur de moi-même dans tout travail que j'entreprends.

Ma capacité d'adaptation a été la clé de mon succès pour chacune de mes expériences, à l'étranger puis dans le monde du travail.



Mes compétences :

Informatique

Marketing

Prospection

Relation client

Tourisme

Vente

Culture internationale

Sociable

Bureautique

Mobile

Autonomie

Gestion administrative

Amadeus

Traduction anglais français

Traduction espagnol français

Amadeus CRS

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet