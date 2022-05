Teddy BARRE

Depuis 2003, j'ai eu un parcours professionnel autant évolutif que passionnant dans le MARKETING OPÉRATIONNEL.



J'ai pu, à force de TRAVAIL, de TÉNACITÉ et de RENCONTRE, me rendre expert dans le MERCHANDISING.



J'accorde beaucoup d'importance à l'ORGANISATION afin de ne pas me laisser déborder et être capable de répondre dans l'urgence.



Je suis SYNERGIQUE et FACILITATEUR dans le contact humain.





Mes compétences :

Gestion

Marketing

Bricolage

Histoire

Merchandising