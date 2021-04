Christian GARNERET

Spécialiste de la distribution multicanal, mon parcours autodidactique est riche d'apprentissages, de réussites et de belles rencontres.

Du magasin, en passant par la Centrale d'achats, puis par deux entreprises côté fournisseur, j'ai pris autant de plaisir à manager des équipes que sourcer des produits ou bien négocier à haut niveau.

Le goût du challenge et l'adrénaline de la réussite sont mes moteurs, et la satisfaction du client et l'épanouissement de mes collaborateurs des objectifs.

Toujours à l'écoute du Marché, pour nourrir ma curiosité ou par opportunisme, je reste convaincu qu'il n'y a pas une, mais des vies professionnelles complémentaires et passionnantes...



Mes compétences :

Distribution

Développement commercial

Management

responsable grands comptes

Négociation

Marketing

Photographie

Gestion

Vente

Sourcing

Voyage

Key account management

Dynamique