Teddy CARIA

Bonjour !



Vous êtes à la recherche d'un collaborateur dynamique et animer par l'envie de réussir? Ne cherchez plus je suis la personne qu'il vous faut !



Actuellement titulaire :



- d'un Master Marketing à l’IAE de Clermont-Ferrand (Bac + 5).

- de 16 mois d'expérience professionnelle via mes différents stages et emplois.



Je recherche un poste dans le secteur du commerce ou marketing.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail : teddy63000@live.fr



Merci, bonne visite !



Mes compétences :

Développement commercial

Analyse de données

Synthèse d'informations

Anglais

Marketing stratégique

Etude de marché

Etude qualitative et quantitative

Techniques de merchandising

Etude de positionnement

Typologie des clients