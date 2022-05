Teddy D'HALLUIN

Passionné de commerce auprès des acteurs privés et collectivités, j'ai principalement exercé dans des sociétés importantes de services et de travaux. Ces métiers m'ont tous confronté au travail en équipe, au management de commerciaux et à l'exigence du client. Les valeurs que j'ai pu déployer sont le respect des hommes, l'engagement donné au client et le renouvellement permanent des compétences dans le but d'atteindre la performance requise.



Mes compétences :

Environnement

Performance

Respect des autres