Teddy DELIMARD

- Assurer la représentativité de ETS CORNUT et de ses produits auprès des différents clients du secteur

- Contribuer à la dynamisation des activités de prescription

- Assurer et développer la promotion des produits auprès des distributeurs

- Assurer la prescription et la vente des produits auprès des acteurs du bâtiment

- Suivre les affaires jusquà leur concrétisation



Mes compétences :

Conseiller commercial

Attaché technico commercial

Suivi chantier TCE

Commerce B to B

Méthodologie de la construction

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware

ArchiCAD

Management

Leadership

Matériaux

Analyse de marché

Vente B2B

Achats

Construction

Animation