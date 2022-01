Teddy DEMESY

Gestion/comptabilité

Suivre, mesurer et contrôler les activités.

Elaborer, animer, coordonner et superviser les stratégies de l’entreprise.

Analyser les écarts et mettre en place des actions correctrices.

Mettre en place les outils de pilotage

Analyser le compte de résultat, le bilan et le tableau de financement.



Management

Etre le relais d’information et faire adhérer à la stratégie de la direction

Encadrer et motiver une équipe.

Accompagner les équipes commerciales sur le terrain.

Déléguer, responsabiliser et favoriser la prise d’initiative.

Promouvoir les compétences dans le cadre d’une GPEC.



Commercial et organisation

Fixer les objectifs commerciaux. Suivre leur réalisation

Mettre en place des outils d’aide à la vente.

Prospecter/vendre/négocier.

Utiliser les outils marketing.

Gestion des stocks-logistique

SAV, recouvrement





Mes compétences :

Finances. Lancement et gestions d'entreprises

Marketing opérationnel

Ressources humaines

GMS

Management

Vente négociation

Pédagogie

Direction de centre de profits

Responsable d'agence multi sites