Je suis Teddy DUBUS, titulaire d'un BTS informatique de gestion obtenue à La Roche/Yon en 2007.

8 ans d'expérience au sein d'une SSII. Ma carrière se divise en deux grandes phases.



- Technicien Hotline

 Prise en charge des appels utilisateurs en veillant à la qualité de service.

 Suivi de dossiers, Rédaction des incidents, Réunion d’équipe, Astreintes.



- Consultant/Chef de Projet - Systèmes & Réseaux

 Installation, paramétrage et assistance mutli plateformes.

 Organisation des projets PME complété par des livrables et formations.

 Assurer le suivi du parc client, analyser les besoins et apporter des solutions.

 Fourniture de documents d’exploitations, Méthodologie, Schémas d’infrastructure.

 Veille technologique, Coordination des équipes, Avant-vente, Chefferie de projet.

 Gestion des projets ASP, Plateforme de Monitoring.



Mes centres d'intêrets tournent autour du sport et des activités collectives.

Desir de connaitre d'autres produits & assurer des projets de plus grandes envergures



Mes compétences :

IPBX Siemens OfficeScape V3 & VOIP

Autres: SiteSurvey, PRTG, Kaseya, PineApp, Barracu

Autres: TrendMicro (WFBS, OfficeScan), Citrix, Env

Backup: Symantec (SSR, BE, EndPoint), Veeam (B&R,

Firewall: Sonicwall, Arkoon, Stormshield, Fortinet

MS: RDS, AD, DFS, Certificats, Exchange, Quotas, H

Stockage: IBM X3500, DELL EqualLogic P6000, MD3200

Environnements serveurs multi-constructeurs: IBM,

Vmware: SSO, VDP, VCenter, Cluster HA/DRS, Vmotion