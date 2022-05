Bonjour,



Teddy FONTAINE,créateur et fabricant de colonnes végétales raconte :



Allier les végétaux avec l'aménagement des espaces et la décoration m'a toujours passionné. C'est pour cela qu'après avoir passé un BTS Aménagement Paysager et travaillé quelques années en tant que jardinier paysagiste, je crée en 2008 ma propre entreprise d'aménagement d'espaces verts auprès des particuliers et des professionnels.



La découverte début 2009 des murs et tableaux végétaux m'incite à créer un nouveau concept de support végétal "Gardenbox".



Les espaces réduits ou encore l'absence de jardin sont autant d'occasions de transformer nos espaces intérieurs en véritables lieux de bien-être.



La décoration prend une place de plus en plus importante dans nos foyers. Ainsi, pour rendre l'entretien des cadres végétaux plus facile, j'ai crée un concept plus innovant et plus fiable que mes concurrents grâce à une marque et des brevets déposés tout en apportant une touche de modernité et écologique.



Je décide donc à ce jours me développer à l'aide de nouveaux partenaires AVEC UN NOUVEAU CONCEPT DESTINE AUX PROFESSIONNELLES DE LA DÉCORATION VÉGÉTALE.



Mes compétences :

Créativité

Décoration

Biologie végétale

Design

Aménagements paysagers