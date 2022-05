Teddy GABILLAUD

Après une année compliquée en 2013 du à un sinistre incendie dans mon entreprise, je souhaite rebondir à 35 ans sur un nouveau projet et souhaite renouer avec mon secteur de prédilection, le négoce de matériaux en tant que directeur d'une agence importante ou directeur de Multi-sites. je souhaite reprendre contact avec ma clientèle favorite, l'entreprise du bâtiment et l’artisanat avec qui j'ai gardé d'excellentes relations. je suis en cours de cession de mon entreprise donc disponible dans un délai raisonnable.

La cession de mon entreprise approche a grand pas, je souhaite découvrir la région Rhone Alpes et me lancer un nouveau défi sur ce secteur.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Développement commercial

Management commercial