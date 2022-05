Teddy GOLHEN

Prev & Co est un organisme de formation dans le domaine de la sécurité et prevention au travail. Elle regroupe plusieurs compétences dans les domaines du secourisme (SST PSE, PSC, DSA), habilitation éléctrique (H0B0, BS, BE manoeuvre) geste et posture, PRAP mais aussi incendie et évacuation.



Nos formations s'adresse a tous domaines professionnels et nos programmes seront adaptés et personnalisés en fonction de vos attentes et des particularités de votre société.



L'ensemble de nos formateurs ont une expériences professionnelles dans chaque domaines qu'ils enseignement ( Formateur Sapeur-Pompier en activités )



Rigueur, ponctualité, professionnalisme, formation possible dans la France entière.



Joignable par mail à: golhen.teddy@gmail.com ou au 06.61.54.60.49



Mes compétences :

Habilitation électrique H0B0 BS BE

Formateur PSE 1 PSE2

Formateur SST

Formateur incendie

Formateur PSC1