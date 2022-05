Teddy JEAN-BAPTISTE est docteur en sciences économiques depuis 2002. Il a fondé TJB ECOCONSEIL en 2004, après avoir travaillé notamment en tant que consultant et chargé d'étude salarié dans un cabinet conseil, en tant qu'enseignant à l'Université des Antilles et de la Guyane, ou en tant que chargé d'étude dans une administration œuvrant dans le tourisme.



Son expérience et son expertise lui permettent de traiter une demande relativement variée tout à fait caractéristique des défis auxquels sont confrontées aujourd'hui les centres de décision.

Pour mieux répondre à vos besoins, il s'appuie sur un réseau de collaborateurs et d'associés performants.



Teddy JEAN-BAPTISTE s'est spécialisé dans les études économiques, dans le management de projet et dans l'accompagnement des entreprises.

Il possède des connaissances approfondies en macroéconomie, en microéconomie, en économétrie, en gestion, en économie d'entreprise, en économie sociale, en économie publique et en analyse des organisations. Il a également développé des compétences dans l'accompagnement de responsables politiques.



Le cabinet d'études intervient en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Martin et à Saint-Barth.

Pour une présentation relativement complète de ses références institutionnelles, dirigez-vous sur le siteArray



Mes compétences :

Conseil

Economie

Formation

Management

Politique

Gestion

Formation professionnelle

Pédagogie

Gestion de projet

Enseignement

Communication