Teddy LALANDE

- Ingénieur spécialisé en HSE, MSc, MBA, IPRP, Grad IOSH, EurOSHM, black belt en lean;

- Vaste expérience industrielle QHSE en multinationales et en cabinet de conseil;

- Rompu à la gestion de projets, d´équipes et de tout type de systèmes certifiés;

- Reconnu pour ses profondes compétences techniques en HSE et qualité;

- Grande résilience et excellent relationnel en quatre langues.



Mes compétences :

Animation de formations

Normes environnementales

DMAIC

Enseignement

Norme HSE

Norme ISO 14001

Dépollution

Statistiques

Norme ISO 9001

Protection incendie

Évaluation des risques professionnels

Gestion des risques industriels

Prévention des risques

Gestion des déchets

Prévention des risques professionnels

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Gestion budgétaire

5S

Traitement des eaux

Gestion de projet

Lean management

Black Belt Lean 6 sigma

TPM

Management de la qualité

Audit environnemental

Sécurité au travail

Sécurité alimentaire

Animation d'équipe

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

ISO 22000