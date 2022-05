Teddy LECLERC

CLEVERDOOR est une société dont l'objet est le conseil et l'action de communication, cette organisation a été fondée fin 2011 par deux entrepreneurs normands et portée par une équipe de consultants après plus d'un an de gestation au service d'un concept novateur articulé autour d'un segments porteurs :



- Le marketing et la communication en entreprise



CLEVERDOOR propose à ses clients plusieurs services :



Conception & impression sur tous supports



Conseil :



Choix des couleurs, graphisme et design, rédactionnel, mots clés, accroche… Nous existons avant tout pour vous conseiller et vous orienter vers des solutions concrètes.



Audit, benchmarking et veille technologique nous permettront de vous proposer des pistes de réflexions pertinentes pour communiquer efficacement, en adéquation avec les codes de votre secteur d’activité.



Une fois la décision prise et l’ajustement du support de communication choisi en collaboration avec le client, nous élaborons celui-ci grâce à l’étude réalisée en amont, en accord avec le projet client.



Conception :



Design – innovant – moderne… un regard neuf vous ai proposé dans chacune de nos prestations créatives.



Nos infographistes sont proches de leurs clients, ils maitrisent des logiciels de création/retouche d’images professionnels (Photoshop, Illustrator, Indesign…) et attachent une grande importance à l’esthétisme et aux choix graphiques qui vous seront proposés.



Chef de projet et infographiste établissent un suivi complet de votre projet et vous accompagnent tout au long de la mise en œuvre de celui-ci : de l’élaboration du cahier des charges jusqu’à la livraison du/des produit(s).



Impression :



Nous apportons un soin très particulier à la sélection de nos imprimeurs pour vous fournir des prestations de qualité au meilleur prix, disposant d’un large éventails de produits permettant de faire de votre campagne de communication, un investissement marqué par sa réussite.



De la conception jusqu’à l’impression de tous supports, notre agence de communication s’impose comme l’une des plus économique pour toutes les organisations : Entreprises, Commerçants et artisans, Collectivités, Associations…



Site Internet et Applications mobiles



Un outil indispensable, ergonomique et économique.



De nos jours, un site Internet est pour une organisation, le moyen le plus efficace et le plus rentable pour communiquer des informations, des actualités, des produits… Il est aussi un outil incontournable dans notre quotidien et le cœur d’une nouvelle vision économique basée sur les nouvelles technologies de l’information et de la communication (T.I.C).



Notre équipe comprenant un développeur web, un webdesigner et un chef de projet vous permettra de créer votre site Internet selon votre cahier des charges, les outils nécessaires au développement du site, votre planning de réalisation et votre budget.



Capable de réaliser des sites dynamiques CMS tels que WordPress ou Joomla, nous sommes également capable de développer des sites sur-mesure à vos besoins grâce à nos experts Web.



Aussi, les technologies mobiles se révèlent être le futur de l’Internet et des achats en ligne. C’est pourquoi, nous en avons fait une priorité en associant nos compétences avec une société spécialisée dans la création d’applications mobile, notamment pour les Smartphones.



Enseigne et communication extérieure



Scénario, tournage, montage : notre expertise valorise votre image en vidéo.



Réaliser un film institutionnel, c’est d’abord accompagner nos clients dans leurs réflexions sur l’intégration de la vidéo dans leur communication globale, notamment sur Internet. Ce support de communication dynamique a la particularité d’être vivant et percutant puisqu’il diffuse une image réelle et directe d’une organisation à un moment donné.





