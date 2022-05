Teddy LECLERCQ

Diplômé en 2013, mes premières expériences en tant que chargé d’étude m’ont permis de mettre application mes connaissances en environnement et géographie sur des sujets concrets et d’être rapidement autonome dans la gestion des projets dont j’avais la responsabilité.

J’ai ensuite eu l’opportunité d’intégrer une entreprise de BTP en tant que responsable QSE avec pour mission d’assurer le suivi de l’ensemble chantiers. Ma capacité d’adaptation m’a permis d’aborder ce nouveau défi avec efficacité.

Passionné de sport, j’apprécie les valeurs qu’il véhicule telles que l’esprit d’équipe et le dépassement de soi.



Mes compétences :

SIG

Cartographe

CHAUFFEUR LIVREUR

Saisie de données

Risques naturels

Cartographie

Environnement

Énergies renouvelables

Géographie

Évaluation environnementale

Étude d'impact

Stratégie digitale

Google Sketchup

Environnement marin

Analyse environnementale

Gestion de projet