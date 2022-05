Teddy MAITRE

Diplômé de l’IUT de Dijon en licence professionnelle ATC option Conception, Réalisation de Services Multimédia en Ligne. On me dit méthodique, créatif et très investi





Compétences :



- Informatique

HTML

CSS

PHP

ActionScript

Ajax / Javascript

Joomla

Windev

SQL

MySQL

Oracle

SQLServer

Réseaux

Maintenance



- Logiciels

Photoshop

Illustrator

Flash

InDesign

Suite Office



- Langues

Anglais

Espagnol



