Teddy MARIE

Fort de 16 années d'expérience en gestion de projets Web et dans le domaine du E-Marketing.



J'ai acquis sur plusieurs années différentes expériences qui m'ont amené à mieux connaître et appréhender les principaux enjeux qui interviennent dans la création et l'aboutissement de projets Internet réussis, rentables et efficaces. Programmeur de formation, je suis vite entré dans le monde du Web via ma première startup en 2000. De Chef de Projet, à Administrateur Système, Directeur de projet, Référenceur,...



Aujourd'hui je met tout en oeuvre, pour améliorer la performance et le positionnement des sites Internet de mon entreprise ou de mes clients.



Spécialisations : Professionnel du Référencement Naturel (SEO) et dans la gestion de campagnes de liens sponsorisés (comme Google ADWORDS) depuis 2005.

Mes autres spécialités : Planification, Plan Média, Stratégie E-business, Optimisation des conversions (E-commerce). Expertise dans le choix de solutions ciblées pour optimiser et améliorer la performance des sites Internet E-Commerce, Corporate, Institutionnel (B2C,B2B,G2C,...) quel que soit leur cible.



Passionné par Internet et son marché depuis 1999, mordu de technologie Web, j'aime apprendre et perfectionner mes coonnaissances en élargissant sans cesse le spectre de mes compétences.



Veilleur dans l'âme, j'ai d'abord appris en tant que simple codeur HTML & PHP, Chef de Projet, Responsable Exploitation et Réseaux, pour finalement me tourner vers l'acquisition de trafic et l'amélioration des conversions des sites Internet dont j'ai la charge.



Rejoignez moi sur twitter pour découvrir mes e-passions

http://twitter.com/webtikinfo



Mes compétences :

Community manager

CSS

DNS

Entrepreneur

GNU Linux

HTML

Javascript

Manager

MSSQL

MySQL

PHP

SMO

Tracking

User experience

Webmarketing

Xhtml

Référencement naturel (SEO)

Liens sponsorisés

Google Adwords Professional Certified

Management d'équipe

E-Marketing

Emerchandising

A/B Testing

Tracking Online/Offiline

Retargeting

Management de projet

Référencement international

Gestion budgétaire

CRO : Optimisation du taux de conversion

Google analytics