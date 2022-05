Bonjour,



Je suis Vanessa BAMAS, j'ai un diplôme d'ingénieur en construction option Bâtiment et génie civil.



Après une quinzaine d'années d'expériences en entreprise générale en tant qu'ingénieur études de prix et de conducteur de travaux, je souhaite évoluer sur un poste d'Ingénieur en PATRIMOINE BATI, ou d'assistance à Maîtrise d'ouvrage.



Rigoureuse, ayant le sens du résultat, j’ai pu mener à bien chacune de mes affaires tout en garantissant le respect des coûts et des délais.



Très attachée à la relation humaine et à la bonne communication, je suis très attentive à fédérer les divers intervenants pour satisfaire la bonne conduite des projets.



Afin de vous apporter des éléments prouvant mes compétences, ma disponibilité et mon implication, je reste à votre disposition pour vous rencontrer et vous convaincre de vive voix.



Mes compétences :

Organisée

Communication

Leadership

Rigueur

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft Excel

Autocad