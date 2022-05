Plus de 15 ans d'expérience en Mobilité Internationale (expatriés / impatriés) : immigration, sécurité sociale, fiscalité personnelle ;



Domaines d'intervention spécialisés :



- mobilité internationale : impatriés / expatriés ; sociétés / groupes français et étrangers



- cabinets d'avocats (US / UK partnerships) anglo-saxons : problématiques sociales et fiscales des avocats associés de US / UK law firms ;



- expatriés des sociétés (inbound) japonaises.



Mes compétences :

Filiales japonaises en France

Partnerships / law firms

Fiscalité personnelle