Teddy PELLERIN

Personne de confiance, dynamique et motivée capable aussi bien de travailler au sein d'une équipe ou d'en prendre les rênes.

Très organisé, innovant et volontaire à l'idée de saisir de nouvelles responsabilités et opportunités.

Souhaitant développer des relations saines et de confiance dans le cadre d'un projet d'entreprise en France ou à l'international.



Mes compétences :

Achat

Business

Business unit manager

Chef de projet

COMMERCE

Commercial

Directeur commercial

E commerce

Energy

International

Manager

Photovoltaïque

Renewable energy

Solaire