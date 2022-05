Teddy PIEKAREK

Consultant BI Altran CIS, j'interviens en tant que chef de projet MOA-SI au sein du pôle "domaine SI - Gestion Pilotage" de SNCF Voyageurs.

Mes interventions portent principalement sur le Maintien en Conditions Opérationnelles des SI.

Je suis particulièrement intéressé par des interventions à contexte international.



DOMAINES DE COMPETENCES:

* Assistance à Maîtrise d'Ouvrage:

o Analyse du besoin, rédaction de spécifications fonctionnelles générales et détaillées

o Estimations et suivi des budgets projets

o Pilotage de l'activité

o Pilotage recette

o Formation



* Maîtrise d'Oeuvre:

o Préconisation de solutions de reporting décisionnelle (Choix d’outils, études comparatives)

o Rédaction des spécifications techniques générales et détaillées

o Conception d’applications reporting (Univers, Framework)

o Développement de reportings, cubes, de flux ETL

o Maintenance évolutive et corrective, suivi des anomalies, livraisons

o Pilotage de l'Intégration



METIERS:

- Contrôle de gestion

- Marketing

- Production bancaire

- Pilotage commercial

- Suivi budgétaire



COMPETENCES TECHNIQUES:

- Langages: Visual Basic, VBA Access Excel Essbase et TM1

- Bases de données: SQL Server, Sybase, Access

- BI: SQL Server DTS, SSIS, Talend Open Studio, BO, Impromptu, Microstrategy, IBM Cognos TM1



LANGUES PRATIQUEES:

- Anglais (courant, score TOEIC: 975/990)

- Polonais (bon niveau, à rafraîchir)

- Allemand (scolaire)

- Estonien (scolaire)

- Luxembourgeois, Espagnol, Néerlandais, Danois, Serbo-croate, Tchèque, Russe (connaissances de base)

Mes compétences linguistiques peuvent être réactivées très vite.



