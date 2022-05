Teddy RAMEN

FORMATION PROFESSIONNELLE:



Juil. 2010 ITB 2ème année (validée)



Juil. 2009 ITB 1ère année (validée)



Juin 2008 Obtention du « parcours Chargé de Clientèle des Marchés Spécialisés »



Déc.2006 Obtention du « parcours préalable à la nomination de Conseiller Financier ».

Examen régional à l’ensemble des Groupes Caisse Epargne portant sur « rentabilité du Conseiller Financier à l’entreprise, le crédit immobilier, les marchés de capitaux la fiscalité (l’IRPP, l’ISF et la transmission du Patrimoine), la gestion d’un portefeuille client,la maitrise des risques juridiques bancaires, les techniques commerciales et la qualité de la relation client ».

Major de Promotion avec une moyenne de : 16.9/20.





Déc.2005 Obtention du PAI (Parcours Accueil Intégration)

Examen régional à la Caisse d’Epargne Ile de France paris portant sur l’économie bancaire, la fiscalité des particuliers, les crédits et le droit bancaire.

Major de Promotion avec une moyenne générale de 15.5/20.



DIPLOMES:

2010 ITB CFPB



2003 Master I IUP BANQUE FINANCE ASSURANCE (mention « assez bien »)

Université de PARIS 13, à Villetaneuse



2002 Licence 3 IUP BANQUE FINANCE ASSURANCE

Université de PARIS 13, à Villetaneuse



2001 Licence 1 et 2 / DEUG Eco gestion

Université de PARIS 13, à Villetaneuse



1999 BAC ES (économique et social)

Lycée Henri -Wallon à Aubervilliers



Mes compétences :

Assurance

Vente

Management

Marketing

Finance

Communication