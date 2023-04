Mélanie AUBUCHOU

Bienvenue sur mon profil Viadeo,



Mes domaines de compétences sont liés à mon métier de Chargée d'affaires marchés spécialisés

c'est un dire que je gère un portefeuille de clients professionnels dans un établissement financier.



- financement de projets professionnels et privés

- vente et conseil en produits financiers (services, défiscalisation...)

- protection et assurances

- épargne privée et professionnelle

...

De nature volontaire et dynamique, ayant le sens du commerce et du service, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Accueil

Animation

Animation commerciale

Assurance

Banque

Commerciale

Evénementiel

Finance

Formation

Juridique

Management

Reglementation

Service Assurance

Vente

Marketing

Communication