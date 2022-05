Teddy TURMEL

Je suis à la recherche de missions dans le cadre de notre activité.



Nous proposons de soutenir les PME et TPE dans les domaines de compétences suivants :



- Aide au pilotage d’entreprise et optimisation de la gestion (tableaux de bord, analyses de chiffres clés, prévisionnel, planification, gestion de projets….)



- Gestion administrative (production, suivi et conseil)



- Développement à l’international (Travail en Anglais, Espagnol ou Turc)



- Accompagnement du créateur d’entreprise (business plan,….)



- Formation en management, comptabilité, gestion et langues.







Dans cette offre figure une solution d’accompagnement en amélioration des performances avec comme appui un outil de gestion très performant car plus que jamais il faut gérer et piloter au plus juste.



Cet outil de gestion est un ERP (logiciel de gestion intégré) dédié aux TPE et PME.



Plus qu’un simple logiciel, le concept est basé sur un véritable accompagnement du chef d’entreprise car je suis moi même le gérant de ma société.



Nous totalisons 15 ans d’expérience en comptabilité, contrôle de gestion, systèmes d’informations et 8 ans en développement commercial (à dominante internationale).