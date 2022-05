Teddy VENAT

Objet : Candidature spontanée Ingénieur projet en répartition aseptique.



Madame, Monsieur,

Actuellement ingénieur fiabiliste en répartition aseptique au sein de l’entreprise Aspen Pharma Notre Dame de Bondeville (anciennement GlaxoSmithKline), et spécialisé dans les systèmes mécatroniques, j’ai pour but de pour suivre dans ce domaine professionnel.



En effet, au travers de mes diverses expériences professionnelles, j’ai eu pour responsabilité de développer des projets en collaboration avec les secteurs qualité, production, développement projets, validation, et sécurité, ou encore réaliser des modifications techniques, réglementaires, ayant un impact direct sur le produit.

Ces projets ont été menés avec les contraintes SBU, QT, QP, traçabilité SAP, et Change Control, tout en respectant le budget et le planning fixés.

L’un de ces projets m’a amené à appliquer la méthode RCM Blitz (AMDEC), revoir la maintenance des équipements, les gammes préventives. J’ai pu appréhender la mise en place d’outils prédictifs, et le redesign.

Je suis actuellement un support direct pour le parc d’intervenants, et un back-up du responsable de service maintenance, j’interviens sur les problématiques complexes dans le but de structurer le raisonnement à l’aide des méthodes type « RCA », ou « 5 Pourquoi », et afin de planifier les actions nécessaires à leur résolution.

Auparavant, j’ai assuré le maintien de l’organisation d’une équipe de maintenance de huit salariés, avec les contraintes d’effectifs et des priorisations à assumer.



L’ensemble de ces compétences me permettrait de relever les défis que propose votre entreprise. De plus, soucieux de fournir un service exemplaire aux clients, je sais analyser leurs besoins et proposer une solution adaptée. Je saurai m’intégrer aisément parmi les membres de l’équipe, car je suis dynamique, polyvalent et d’un naturel endurant sous des périodes de pression permanente, comme en fin de projet ou pour gérer ses impondérables.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.





Mes compétences :

SAP

Microsoft Excel

Microsoft Word

CATIA

ANSYS