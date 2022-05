Développeur passionné. C, C++, Java, BASH, PERL, c'est finalement dans les langages WEB que je m'épanouis le plus!

Je travaille depuis plusieurs années dans l'univers de l'e-commerce, principalement sur Magento.



Mes compétences :

Magento

Solr

Symfony2

Varnish

Wordpress

Intégration web