Teddy VERNEUIL

Instagram est devenu le réseau photo incontournable de ces dernières années (Plus de 300 millions d'utilisateurs). Il est aujourd'hui nécessaire de développer et ajouter un contenu de qualité afin de promouvoir et développer son image de marque.



Je suis photographe , blogueur et Instagramer. Spécialisé dans la photo de paysage, le développement touristique et le reportage, j’interviens au près des entreprises et collectivités afin d’élargir leur banque d’images et développer leur notoriété sur Instagram grâce à des actions ponctuelles ou régulières.

Mes services:



- Reportage photos

- Création, gestion et développement de pages Instagram.

- Diffusion de contenus sur les pages Instagram.



Mon travail sur :

Instagram: @teddy_bear_photos



https://500px.com/teddy_bear_photos



Mon blog:Array



Plus d'infos sur mon site:

www.teddy-bear-photos.com



Mes compétences :

Informatique

Commercial

Communication

Éducation

NTIC

Instagram

Tourisme

Photographie

Réseaux sociaux

Photogarphie paysage

Reportage photo