Tedy GUEYMARD

Après avoir démarré ma vie professionnelle dans le secteur de la logistique sur des fonctions opérationnelles, j'ai pris la décision de faire évoluer ma carrière en suivant une formation de responsable logistique (niv bac+4) suivie d'un Master 2 Management des opérations, spécialisé en gestion de production et logistique à l'IAE de Caen.



Dynamique et force de proposition, j'ai acquis de l'expérience aussi bien dans le secteur de la logistique que dans le secteur industriel.



Polycompétent, j'apprécie particulièrement l'alternance quotidienne entre le pilotage d'activités opérationnelles et administratives.



Régulièrement en veille concernant les outils d'amélioration continue et les nouvelles technologies transport/logistique, j'affectionne le pilotage de projet et la mise en place de nouvelles technologies/outils/process.

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Derniers diplômes :

-Master II management des opérations spécialité gestion de production et logistique mention AB

-Responsable logistique (niv bac+4) mention B

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Autres :

Attestataire de capacité à l'exercice des professions de commissionnaire de transport et de transporteur routier de marchandise.

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Ancien créateur et gérant du E-commerce :

boutique-aquaclic.fr



Pour me contacter :

t.gueymard@gmail.com



Mes compétences :

Affrètement