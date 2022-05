Mickaël PELLETIER

Ayant obtenu mon diplôme en novembre 2004, je recherche actuellement un travail dans l'aquaculture, la gestion et conservation des espaces aquatiques, de l'environnement en général ou l'écotourisme. J'ai effectué mon stage de Master sur le réensemencement en poissons récifaux dans les lagons de Moorea et Bora Bora (Polynésie Française). Ensuite j'ai travaillé en tant qu'assistant scientifique au Gabon dans le cadre du programme européen Kudu de protection des tortues marines. J'ai ainsi participé à la mise en place des travaux de suivi des tortues (monitoring, biométrie) et j'ai assuré la formation des écogardes pendant 6 mois au sein des parcs nationaux nouvellement créés de Mayumba et Pongara.



Mes compétences :

Aquaculture

Biologie

biologie marine

Développement

Développement durable

Écotourisme

Halieutique

Herpétologie