Teija GAULTIER

Maîtrise des différentes techniques et procédures d’achats et d’approvisionnements, expérience en matière de transport & logistique à l'international, maîtrise de plusieurs langues, aisance de communication.



Femme de terrain, positive, dynamique, dotée de qualités relationnelles, de fraîcheur scandinave et de l'enthousiasme envers le métier d’acheteur.



COMPETENCES LINGUISTIQUES :

Trilingue finnois, français, anglais (TOEIC 2006 : 970)

Suédois bon niveau, à rafraîchir

Allemand notions



INFORMATIQUE :

Environnement Windows, ERP Movex, Hyperion



Mes compétences :

Sourcing

Logistique

Négociation

Achats