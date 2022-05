Teina Toromona, d'origine polynésienne et vivant actuelement sur l'île soeur de Tahiti; MOOREA.

Je viens de revenir sur mon île après plus de 14ans passé à l'étranger. Artiste de spectacle à l'origine, mais ayant touché à un peu de tout. Créateur d'évenement sur la France, fondateur et dirigeant d'association culturel. En gros je sais faire un peu de tout, le travail ne me fait pas peur!!! Je veux travailler!!!



Mauruuru



Mes compétences :

Danse

Animation

Restauration

Jardinage

Tourisme

Chant