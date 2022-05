Teiva FAURE*

SDSI c'est une équipe d'experts, tous sont des professionnels reconnus,issus du monde de l’entreprise, passionnés par leurs métiers et dotés d’une solide expérience du secteur (au moins 10 ans).



Experts et pédagogues, les formateur(trice)s et coach(e)s ne transmettent pas des savoirs théoriques mais des compétences professionnelles, le geste professionnel et la culture d’entreprise.



S.D.S.I est spécialisée en stratégie d’intervention, de ressources humaines, des relations avec les professionnels de l’éducation et de la formation professionnelle, de la sûreté et de la sécurité de projet personnel et professionnel de personne en formation jusqu’à son insertion professionnelle.



Mes compétences :

Management de projets

Management d'équipe

Communication

Marketing

Ingénierie de formation

Accompagnement

Customer Relationship Management

Recrutement

Coaching

Conduite de projet

Conduite du changement