Bonjour, je m'appelle Teiva Juventin, j'ai 21 ans. Je réside en Polynésie Française à Tahiti plus précisément: Papeete avenue Bruat quartier Sainte -Amélie.



Je suis en couple depuis 4 ans et demi. J'ai beaucoup de qualités que j'ai développé au cours des stages que j'ai réalisé durant mon cursus scolaire et mes expériences professionnelles

Je suis: sérieux, souriant, relationnel, agréable, discret, curieux, rapide.



Je me suis inscrit à Viadeo car je souhaite changer de métier.

En effet, actuellement, je suis commis de cuisine dans une roulotte "Vaiki" situé à Faa'a.



Mes compétences :

Cuisine

Coaching

Apprentissage rapide

Travail en équipe

Cuisine traditionnelle

Aisance relationelle

Dynamique

Rigueur

Relations clients

Microsoft Word

Microsoft Excel