Teko Gilbert LOWOSSOU

Je suis Gilbert LOWOSSOU , étudiant en communication.Je suis dynamique et ouvert..j'aime le travail bien fait, j'aime apprendre de nouvelles choses, travailler en équipe et proposer de nouvelle idées..j'aime l'organisation et la planification.Je souhaite dans un avenir proche pouvoir travailler au sein des organisations internationales et si possible, crrer ma propre structure..Je suis actuellement en recherche de stage pratique pour l'obtention de la licence professionnelle en communication des organisations.



Mes compétences :

Maîtrise de Word

Savoir être relationnel

Connaissances en Techniques de Communications

Gestion de projets

Communication

Maîtrise de Powerpoint