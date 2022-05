Teledyne Lecroy FRANCE

Teledyne LeCroy est un acteur majeur pour les solutions de test de données séries, qui crée des outils favorisant l’innovation par des mesures rapides, l’analyse et la vérification de signaux électroniques complexes.

La société propose des oscilloscopes performants et pour toutes les applications, des analyseurs de signaux séries et des analyseurs de protocoles pour de nombreuses industries comme l’automobile, l’aérospatiale, le militaire, les semi-conducteurs, etc…

Un héritage de 40 ans d’innovations positionne LeCroy comme un leader reconnu pour l’analyse des formes d’ondes, où il faut capturer, visualiser et mesurer des signaux très rapides présents dans les technologies de communications d’aujourd’hui.



Sachez que la gamme des Oscilloscopes de 40 MHz à 65 GHz , ainsi que des Générateurs Arbitraires, de Fonctions, de Pattern et DDS et Analyseurs Logiques, VNA et Analyseurs de Protocoles.



Mes compétences :

RÉACTIVITÉ ADAPTABILITÉ

Conseil

Relation client

Test

Instrumentation

Instruments de mesure

Expertise scientifique

Support technique