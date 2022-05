Telelingua 4T

Le cabinet 4T, filiale Telelingua, certifié SAP, travaille régulièrement dans tous les secteurs d’activités et dispose d'un réseau de 1500 traducteurs-relecteurs et 200 interprètes, traduisant exclusivement vers leur langue maternelle et basés dans leur pays d’origine.



Nous couvrons à ce jour une cinquantaine de langues (langues européennes, langues nordiques, langues de l’est, langues asiatiques, etc.) et sommes à-mêmes de traiter un grand nombre de fichiers (brevets,rapports annuels, AMM, fiches techniques, protocoles d’essais cliniques, rapports de tests, contrats, RCP, site web, formulaires de rapport de cas, procédures...), tout en respectant les délais demandés.



4T est depuis 2007 une filiale à 100 % du Groupe Telelingua (faisant partie du top 20 mondial des fournisseurs de traduction) et bénéficie donc de son implantation à l’international (Paris ; New-York ; Munich ; Bruxelles ; Shenzhen). Cette complémentarité nous permet d'intervenir sur tout types de formats (HTML, XML, InDesign , Quark Xpress, Illustrator...) et de répondre à un grand nombre de besoins tels que relectures, interprétariats, impressions, mises en page, retranscriptions, réécritures , assermentations par exemple.



La culture 4T, c’est aussi et surtout la volonté d’offrir des services toujours plus performants : le service Tradexpress vous permettra d’obtenir une réponse instantanée à toute demande de devis, le service extranet Club 4T est un outil précieux pour transférer vos fichiers, suivre votre commande et récupérer vos traductions dans les meilleurs délais.



En outre, dans la perspective d’une traduction précise et complète, nous vous proposons notre service Assurance Qualité : Une équipe interne qui se charge de la relecture une fois la traduction établie par l'un de nos traducteurs. En amont du travail, et afin de pouvoir respecter l'homogénéité des traductions, cette équipe crée également un glossaire confidentiel (gratuit) composé de la terminologie spécifique aux caractéristiques de votre entreprise.





Quelques Références



AXA, GDF-Suez, EDF, Covance, Quintiles, Bayer, Pfizer, BNP, AFNOR, HSBC, PSA,Renault, Thyssen Krupp, Chanel, L’Oréal, IFOP, AFNOR, INSERM, ADEME, La Poste, Sagem, Publicis, Avanquest, Cap Gemini, Agnès B, France Television, TF1,Servier, Sanofi-Aventis....



