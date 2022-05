Teleperformance Portugal, membre du groupe Teleperformance, est le leader mondial dans le domaine du service à la clientèle pour des entreprises du monde entier.

Fort d’une équipe de plus de 7500 collaborateurs, nous travaillons dans 29 langues différentes et sommes présents sur 64 marchés.

Teleperformance Portugal a reçu pour la sixième fois le titre: The Best Company to work decerné par l’institut “Great Place to Work”.

Pour la deuxième fois consécutive, Teleperformance Portugal a également été récompensé par le magazine “Exam” pour être l’une des meilleures entreprises dans notre secteur d’activité.

Notre force: une équipe multiculturelle.

De par leur polyvalence et multiculturalisme, nos collaborateurs venant du monde entier, apportent à l’entreprise une grande variété d’expérience et de compétences.

Nous mettons un point d’honneur à la création et au développement d’un esprit d’équipe et d’une atmosphère familiale, afin de partager nos valeurs et transformer notre passion en excellence.

Notre équipe jeune et dynamique, s’engage à fournir à nos clients une expérience de service à la clientèle de qualité exceptionnelle.

Rejoignez-nous et devenez un membre de cet environnement multiculturel!