Tentoko Moussa Ousmane Emmanuel, 28 ans , célibataire , sans enfant, j'ai une formation de base en droit option Maîtrise carrière judiciaire, j'ai également un MASTER 2 en administration des affaires option Management de la qualité.



j'ai été conseiller juridique de la Braitny network, une agence de communication située à Angré, Commune de Cocody.



j'ai ensuite été Directeur adjoint dans la société Négoce expert.



Actuellement je suis Responsable d'Exploitation à la COOIPH, la Coopérative Ivoirienne des Producteurs d'Hévéa, 1ère Coopérative Héveicole de la Région des Grands ponts, du Ministère de l'Agriculture de Côte d'Ivoire. La COOIPH a plus de 70 membres et environ 50 usagers non membres. Elle fait plus de 100 Tonnes par Mois.

Nous travaillons également dans le vivrier, le charbon, la location de matériel roulant et la vente de produits phyto-sanitaires.



Mes compétences :

Management de la qualité