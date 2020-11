Téo Julien SENEOR

18 ans d'expérience en stratégie de communication au profit de marques à forte notoriété.



Mes compétences clés:



- Stratégie globale de communication cross médias et digitale

- Social media et marketing digital

- Développement de partenariats médias et marques

- Evénementiel, relations publiques & marketing d'influence

- Expert entertainment, beauté et opérations de Brand Content



J'aime:



- mettre en place la stratégie de la marque et son positionnement

- concevoir des projets de communication innovants

- créer des événements

- convaincre et fédérer les équipes autour d'un même projet

- travailler en équipe et faire preuve de créativité pour sans cesse se renouveler