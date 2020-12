Terencia SALGUEIRO

J'ai démarré ma vie active dans l'enseignement des langues au Portugal. Après mon déménagement en France, je me suis passionnée pour l'immobilier pendant 12 ans. La gestion de mon agence immobilière m'a beaucoup appris sur le plan social, fiscal, juridique, relationnel et humain.



J'ai eu l'opportunité de me tourner vers un nouveau domaine qui est celui des transports. J'ai pu perfectionner mes compétences en management, relation client, gestion, organisation et assistanat.



Polyvalente et sérieuse, on peut compter sur moi pour assister, gérer, administrer, négocier, traduire, écouter et innover.



Actuellement, je suis à la tête de ma société ASSISTANATOP créée en 2018; j'assiste les entreprises lusophones dans toutes leurs démarches pratiques, administratives, commerciales et fiscales.



Mes compétences :

Responsabilité

Polyvalence

Organisation

Transport international

Négociation immobilière

Management

Gestion de la relation client

Négociation contrats

Gestion des litiges

Gestion budgétaire

Assistanat de direction

Assistance administrative

Assistanat commercial

Traduction

Enseignement, formation, coatching

Microsoft Word

Microsoft Excel