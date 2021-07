Tetsuya TAKIZAWA

Le cabinet franco-japonais dans lequel je travaille actuellement est un cabinet de recrutement accompagnant depuis 1995 de nombreux acteurs économique dans leurs recherches de collaborateurs. Nous fournissons à nos clients un service de qualité, répondant précisément à leurs besoins et recherchant la meilleure adéquation possible afin de satisfaire entreprises et candidats, créant ainsi une relation durable entre les parties.



Cabinet d’envergure internationale, High Bridge & CO entretien des relations particulières avec l’Asie et notamment le Japon, le cabinet possède trois bureaux à Paris, Osaka et Shanghai.



Nous intervenons auprès de nombreux clients, entreprises Japonaises et Françaises, sur les secteurs de l’industrie (Automobile, Aéronautique, Agroalimentaire, Pharmaceutique, etc.) et de la propriété intellectuelle (Licensing, etc.).



Je recherche constamment de nouveaux profils, notamment ceux présentés ci-dessous en novembre 2015 :

- Responsable Administration des Ventes Export (secteur d'accessoires de mode hauts de gamme)

- Assistant(e) Administratif des Ventes parlant mandarin (secteur agro-alimentaire japonais)



Si votre profil correspond à l'un de ceux-là, n'hésitez pas à envoyer votre CV à recrut@highbridge.fr







Mes compétences :

Ressources humaines

Piano