Développement des activités Eaux (assainissement et milieu naturel) et Air sur la région Ile de France et pilotage opérationnel des prestations réalisées par les équipes d’Évry (20 personnes).



Développement de l'activité "Essais de garantie de station urbaines, station de traitement d'eau potable" sur la métropole et les DOM-TOM.



Mes compétences :

Environnement

Ingénierie

Gestion de projet