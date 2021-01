Je propose des évaluations psychométriques et bilans neuropsychologiques complets ainsi que des accompagnementq, rééducations et soutiens psychologiques, auprès d'enfants et adolescents.





- Tests QI : troubles des apprentissages, neurodéveloppementaux, haut potentiel, retards, pathologies neurologiques..

- Prise en charge: rééducation cognitive, habiletés sociales, soutien psychologique du jeune et de la famille, supports pédagogiques et aménagements.